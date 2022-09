Xanten: Atomschutzbunker für 1,6 Mio Euro zum Verkauf

Es ist ein unscheinbares Waldstück in der Nähe von Xanten. Zwischen den Bäumen, in der Nähe einer Lichtung führt eine Treppe hinab. Rund 20 Stufen, dann steht man vor einer massiven Stahltür. Sie führt in den Vorraum der Bunkeranlage. Dahinter: Ein weiteres Treppenhaus - und schließlich 12 Meter unter der Erde eine weitere Tür. Sie führt in den Bunker.

Alte Fernmeldetechnik im Atomschutzbunker

Makler Daniel Philipps führt durch ein Labyrint aus dunklen Gängen, Maschinenräumen und Sanitäranlagen. Kabel und Rohre führen kalten Wänden entlang - die grau gestrichene Stahlbetondecke ist vier Meter dick.

Im Kalten Krieg: Fernmelde-Knotenpunkt der Bundeswehr

Xantener Atomschutzbunker: Fritz Bongardt im Maschinenraum

Der Bunker stammt aus Zeiten des Kalten Krieges. Gebaut wurde er 1967, als „Knotenpunkt im Fernmeldenetz der Bundeswehr“, so Fritz Bongardt. Der Rentner hat jahrzehntelang in dem Bunker gearbeitet und ist heute erstmals seit 20 Jahren wieder hier unten. "Ein bißchen Emotion ist schon da" , sagt er mit gebrochener Stimme und erzählt von seinen Erinnerungen an den Arbeitsalltag im Bunker.

Fernmeldespezialisten organisierten hier die Kommunikation zwischen Bundeswehreinheiten per Telefon und Telegramm. "Alles, was telefonisch von den Soldaten gebraucht wurde ging über handvermittelte Leitungen" , erzählt Bongart. Um die Jahrtausendwende wurde die Anlage stillgelegt – einen Krieg hat sie bislang nicht erlebt.

Ausstattung muss saniert werden