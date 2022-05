Astronaut Maurer ist zurück aus dem All

Der 52jährige kehrte heute früh nach fast sechs Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde. Er und drei US-Amerikaner landeten nach etwa 24 Stunden Flugzeit mit ihrer Raumkapsel vor der amerikanischen Küste in Florida. Am späten Abend wird Mathias Maurer im Deutschen Luft- und Raumfahrzentrum DLR in Köln erwartet.

Als Erstes: Pizza und einen Latte Macchiato

Neben einer Pizza, Salat und einem Latte Macchiato freut sich der deutsche Astronaut nach 177 Tagen im Weltall vor allem auf seine Familie und seine Freunde. Die werden ihn heute in Köln in Empfang nehmen. Danach wird Matthias Maurer die nächsten 14 Tage beim DLR in Köln verbringen. Dort wird er rund um die Uhr medizinisch überwacht und betreut.

In die Erde verliebt

Während seines Aufenthaltes auf der ISS hat Matthias Maurer 2.700 mal die Erde umrundet, und sich auch ein bisschen in sie verliebt, wie er sagt. Nach Feierabend schaute er oft aus dem Fenster und versuchte Fotos zu machen.

Während seiner Weltraum-Mission mit dem Namen „Cosmic Kiss“ war der Saarländer an mehr als 100 Experimenten beteiligt. Außerdem hatte er einen mehrstündigen Außeneinsatz, um Reparatur- und Wartungsarbeiten an der ISS zu erledigen.

600. Mensch im All

Mitglieder der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA begrüßte Matthias Maurer bereits. ESA-Chef Josef Aschbacher schrieb bei Twitter: „Welcome home“ und Volker Schmid, der Manager der Mission lobte den Arbeitseinsatz seines Astronauten. Mathias Maurer war der 600. Mensch und der zwölfte Deutsche im All.

Über dieses Thema berichten auch die Lokalzeit aus Köln und die Aktuelle Stunde im WDR Fernsehen.