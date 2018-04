Vom Kölner Kunstmarkt zur Art Cologne

"Was ist das denn für ein Teppich?", fragt verwundert eine Besucherin am Eingang Süd. Es ist kein Teppich, auf dem sie steht, sondern das erste Kunstwerk. "Higher than the Sun" heißt die großflächige Bodenarbeit der in Berlin lebenden Künstlerin Zuzanna Czebatul. Sie erinnert an das Interieur von Spielkasinos, in denen Worte wie "hype", "mega" und "cash" zum Spielen und Geldausgeben inspireren sollen. Kleine Teile des Teppichs stehen übrigens am Sonntag zum Verkauf.