Maus-Erfinder Armin Maiwald wird 80 Jahre alt

Häufig brachte Maiwald auch persönliche Anekdoten in seine Filme. Beispielsweise, dass er sich oft beim Frühstück fragt, wie die Löcher eigentlich in den Käse kommen. Doch nicht nur für die "Sendung mit der Maus" war Maiwald im Einsatz. Die Puppenserie "Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt" gehört ebenfalls zu seinen Werken. Oder der "Spatz vom Wallrafplatz". Die Kinderserie war in den 70er Jahren so beliebt, dass sie irgendwann an ihrem eigenen Erfolg zugrunde ging: Sobald das Team auf dem Wallrafplatz in der Kölner Innenstadt filmen wollte, bildete sich eine solche Menschentraube, dass die Arbeiten unmöglich wurden. "So ist es kaputt gegangen."