Schleuserkriminalität: Illegale Einreisen im Raum Aachen gestiegen

Erst am vergangenen Pfingstwochenende waren den Aachener Bundespolizisten wieder 20 Personen ohne Ausweise und zwei Schleuser ins Netz gegangen. In Bayern seien im Vergleich zu Aachen viermal so viele Beamte im Einsatz, obwohl dort die Zahl der Flüchtlinge sinke, kritisiert die Gewerkschaft.