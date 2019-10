Ermittlungen dauern an

In der vergangenen Woche waren drei Apotheken desselben Betreibers in Longerich und Bilderstöckchen von den Behörden geschlossen worden, nachdem in einer Apotheke eine mit Narkosemittel vergiftete Glukosesubstanz gefunden wurde. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiterhin, ob das Mittel fahrlässig oder vorsätzlich verunreinigt wurde.

Stand: 02.10.2019, 12:35