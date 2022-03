Nach Urteil gegen Priester  - Anzeigen gegen Woelki und andere Erzbistums-Vertreter

Nach WDR-Informationen gibt es zehn bis 15 Personen, die Anzeige erstatten haben. Sie müssten heute oder morgen bei der Kölner Staatsanwaltschaft eingehen. Die Anzeigen richten sich gegen Kardinal Woelki, Generalvikar Markus Hofmann, Weihbischof Dominik Schwaderlapp, den Hamburger Erzbischof Stefan Heße und Günter Assenmacher, der ehemalige höchste Kirchenrichter im Kölner Erzbistum.

Sie alle sollen, laut Anzeigenerstatter, sexualisierte Gewalt in dem Fall des Priesters Ue. nicht verhindert haben.

Staatsanwaltschaft prüft Ermittlungen

Der Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft, Ulrich Bremer, sagte am Vormittag, dass seine Behörde nun, unabhängig von der Anzeige, auf die schriftliche Urteilsbegründung in dem Fall wartet.

Am vergangenen Freitag verurteilte das Landgericht Köln den 70 Jahre alten Priester zu zwölf Jahren Gefängnis. Außerdem muss er Schmerzensgeld in Höhe von 50.000 Euro zahlen. Der vorsitzende Richter hatte bereits in der mündlichen Urteilsbegründung Vertreter des Erzbistums kritisiert. Dennoch will die Staatsanwaltschaft abwarten, bis die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt.