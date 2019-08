Weil sie an einer Unfallstelle aggressiv über die lange Wartezeit schimpfte und die Rettungsaktion der Einsatzkräfte störte, muss eine 50-Jährige in Düsseldorf nun mit einer Anzeige rechnen.

Nach Polizeiangaben vom Sonntag (04.08.2019) hatte sich die Frau, die nach einem Unfall auf der B7 mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer (16) anschließend im Stau stand, lautstark über die Sperrmaßnahmen beschwert, es handele sich " doch nur um einen einzigen Motorradfahrer ". Trotz mehrfacher Aufforderungen der Polizei, die unangemessenen Äußerungen einzustellen, beruhigte sie sich nicht.

16-Jähriger kollidierte mit Lastwagen

Der 16-Jährige war am Mittwoch mit einem Lkw zusammengeprallt. Am Sonntag schwebte er nach Angaben eines Polizeisprechers noch immer in Lebensgefahr.

Stand: 04.08.2019, 16:45