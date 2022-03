Zülpicher Viertel in Köln: Kampf gegen "Karnevals-Chaos"

Erbrochenes auf den Bürgersteigen, Urinpfützen, Döner-Reste in Hauseingängen, Müll auf Gehwegen und Straßen – für Elena Thielsch ist das an Wochenenden inzwischen der "Normalzustand", wenn sie mit ihren Kindern das Haus verlässt. " Das geht eigentlich schon alles gar nicht ", sagt die junge Mutter. " Aber im Vergleich zu Karneval ist das nichts ".

Pinkeln gegen Hauswände

Neben ihrem Hauseingang stehen von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch Batterien von mobilen Toiletten. " Die reichen aber nicht aus. Deshalb hocken sich die Leute im Schutz der Klos auf den Bürgersteig und kacken da hin. Die Männer pinkeln an die Hauswand ", berichtet Elena Thielsch.

"Wenn ich dann lese, das Ordnungsamt hat zu Karneval 90 Wildpinkler erwischt, könnte ich laut loslachen, wenn es nicht so traurig wäre." Elena Thielsch, Anwohnerin

An der Hauswand stünden ständig Pinkler. " Hier könnte man an einem Nachmittag 90 Wildpinkler auf frischer Tat erwischen. Aber es kommt niemand her, um Knöllchen zu verteilen ".

Schmutz und Zerstörung

Nur ein paar Meter entfernt: ein mit hunderten Schmierereien verschmutzter Hauseingang. " Hier hat das Partyvolk an Weiberfastnacht die Tür mit Gewalt aufgerückt und dann im gesamten Haus und im Hof wüst gefeiert. Das gesamte Haus war verschmutzt, der Hof vollgepinkelt, der Aufzug musste neu programmiert werden ", erzählt Elena Thielsch. " Die Polizei konnte aber niemanden erwischen ."

Nebenan fegt Klaus Schulz Kippen und Essensreste vom Treppenaufgang. " Das sieht hier jeden Morgen so aus. Wir Anwohner müssen für die Leute den Dreck wegmachen ", klagt der Rentner. " Das hat hier extrem zugenommen. Über die Karnevalstage flüchte ich aus dem Viertel. "

Partyvolk hat keinen Respekt

Elena Thielsch führt uns vorbei an eingeschlagenen Scheiben, verbogenen Fahrrädern, Haustüren, die vom Urin zerfressen sind. Sie ist im Zülpicher Viertel aufgewachsen. Feiern, gemeinsam Spaß haben, das gehört auch für sie zum Leben. " Hier kommen aber Leute her, die keinen Respekt für andere haben. Für die ist das Viertel nur eine Kulisse, vor der sie die Sau rauslassen. "