Anuga-Aussteller spenden Lebensmittel an Tafel

Freiwillige Helfer der Tafel haben am Mittwochabend (09.10.2019) auf der Messe Anuga tonnenweise Lebensmittel eingesammelt. Viele Aussteller haben ihr übrigen Waren zum Ende der Lebensmittelmesse gespendet.

200 Helfer sammeln Lebensmittel ein

Kistenweise Lebensmittel für die Tafel