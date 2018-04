Antrittsvorlesung Sigmar Gabriels an der Uni Bonn

Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel hat am Montag (16.4.2018) seine Antrittsvorlesung an der Bonner Universität gehalten. Sie ist Auftakt zu einer Lehrveranstaltung, die Gabriel ab dem Sommersemester an der Bonner Universität übernommen hat. Der Titel des Seminars passt perfekt zum Profil des ehemaligen Außenministers: "Deutschland in einer unbequeme(re)n Welt – die deutsche Europa- und Außenpolitik vor neuen Herausforderungen" .

Gabriel wirbt für gemeinsame europäische Strategie

Vor einigen hundert Hörern zeichnete der ehemalige Außenminister in seiner gut einstündigen Antrittsvorlesung die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Strategie - etwa im Konflikt um Syrien. Wenn Europa sich nicht mit einer gemeinsamen, verlässlichen und berechenbaren Politik in globalen Krisen als Partner anbiete, würde die Politik der Zukunft ohne Europa verhandelt, so der ehemalige Außenminister.

Gabriel konterte Zwischenrufern

Zwischenrufer mit Plakat, das die deutsche Israelpolitik kritisiert

Gelassen hat Gabriel Zwischenrufer gekontert, die deutsche Waffenlieferungen oder die deutsche Israelpolitik kritisierten. Auch wenn die begehrten 40 Plätze in seinem Seminar längst vergeben sind, lud er die Zwischenrufer ausdrücklich in sein Semimar ein, um die Diskussion dort fortzusetzen.

Bonner Uni freut sich auf neuen Dozenten