Riesen-Ansturm auf die Kölner Gamescom

Cosplayer in ihren Lieblingskostümen

Verkleidete Gamer auf der Gamescom in Köln

Auch beim zehnjährigen Jubiläum dürfen Cosplayer auf der Gamescom nicht fehlen. In liebevoller Detailarbeit fertigen sie ihre Kostüme an. Dabei schlüpfen sie in die Rollen ihrer Lieblingsfiguren aus Games. Viele stecken viel Herzblut in ihre Kostüme, arbeiten mehr als 200 Stunden an ihren Einzelteilen. Neben Stoff, Schere und Klebstoff, spielt bei der Kostümherstellung vor allem auch der 3D-Drucker eine wichtige Rolle, Abzeichen, Orden oder Schmuck, werden einfach ausgedruckt. Die Gamescom endet Samstag (25.08.2018).

Stand: 22.08.2018, 14:55