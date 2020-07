Geschlossene Bars auf Mallorca: Das droht auch Düsseldorf und Köln

Schauspielerin Jenny Jürgens: " Voll-Honks "

" Was seid Ihr nur für Voll-Honks!!! ". Mit diesen Worten wütete Schauspielerin Jenny Jürgens laut Medienberichten in einem Facebook-Beitrag, der mittlerweile nicht mehr öffentlich ist.

Jenny Jürgens, Schauspielerin und Tochter von Udo Jürgens

Die Menschen auf Mallorca hätten sich " monatelang in absoluter Disziplin in der spanischen Quarantäne geübt ". " Und jetzt kommt ihr hier angereist - ohne jeglichen Respekt und ohne Achtung und feiert Eure beknackten Ballermann Partys? Geht's noch? "

Mallorca-Rückkehrer in Quarantäne?

Auf die Frage, ob es nötig sei, Mallorca-Rückkehrer in Deutschland in Quarantäne zu schicken, sagte Frank Ulrich Montgomery, der deutsche Vorsitzende des Weltärztebunds, am Mittwoch (15.07.2020) dem NDR : " Das halte ich für völlig normal ." Für die Tourismusbranche der Insel hätte eine solche Maßnahme allerdings wohl verheerende Auswirkungen.

Auch die Wirte in Düsseldorf sind besorgt über das, was ihnen bei weiteren Corona-Verstößen in der Altstadt droht. Dabei beklagen sie: Die Corona-Regeln würden meist auf öffentlichen Plätzen missachtet - die Leidtragenden der Maßnahmen wären aber vor allem die Wirte.