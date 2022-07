Mehr Sicherheit: Stadt und Polizei eröffnen gemeinsame Anlaufstelle in der Düsseldorfer Altstadt

Stadt und Polizei sehen in der neuen Einrichtung einen wichtigen Baustein für mehr Sicherheit und Ordnung in der Düsseldorfer Innenstadt. Durch die gemeinsame Anlaufstelle sollen die Ordnungskräfte künftig noch stärker in der Altstadt präsent sein und Polizei und Ordnungsamt gemeinsam am Rhein auf Streife gehen.

Anlaufstelle soll für größeres Sicherheitsgefühl sorgen

Die neue Stelle befindet sich in einem Raum im Rathaus am Rheinufer. Dort sitzen demnächst Polizisten und Mitarbeiter vom Ordnungsamt. Sie sind dort Ansprechpartner für Altstadtbesucher und Anwohner. Diese können dann zum Beispiel Vorfälle oder Straftaten direkt vor Ort melden – an Wochenenden und vor Feiertagen von 16.30 bis 20 Uhr. Bei Sonderveranstaltungen soll es zusätzliche Öffnungszeiten geben.

Je nach Bereich ist für Lärm, Auto-Poser, Drogen, Waffen und Gewaltdelikte entweder das Ordnungsamt oder die Polizei zuständig. Durch die gemeinsame neue Einrichtung soll künftig auch schneller eingegriffen werden können. Stadt und Polizei hoffen, dass allein die Präsenz schon für ein größeres Sicherheitsgefühl bei den Menschen sorgen wird.