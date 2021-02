Fünf tote Kinder in Solingen: Anklage wegen Mordes

Mutter hatte sich nach der Tat vor den Zug geworfen

Die fünf toten Kinder waren am 3. September 2020 entdeckt worden. Ihre Mutter hatte sich nach der Tat im Düsseldorfer Hautbahnhof vor einen Zug geworfen, aber schwer verletzt überlebt.Der Haftbefehl wegen Mordverdachts war ihr in einer Klinik am Krankenbett verkündet worden.

Ältester Sohn lebt mittlerweile bei Großmutter

Das älteste Kind der Familie, ein elfjähriger Junge, war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Er lebt mittlerweile bei seiner Großmutter. Laut Staatsanwalt hat die Frau die Tat bislang nicht gestanden. Sie habe in den Vernehmungen mit der Polizei zudem behauptet, dass sich zum Tatzeitpunkt eine weitere Person in der Wohnung aufgehalten haben soll, die für den Tod ihrer Kinder verantwortlich sei. Die Ermittlungen in dieser Richtung hätten aber nichts ergeben, betonte Kaune-Gebhardt.

Die Frau befindet sich derzeit in einer Justizvollzugsanstalt in Köln in Untersuchungshaft. Wann der Prozess am Landgericht Wuppertal beginnt, ist derzeit noch unklar.