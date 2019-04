Mordanklage nach Tod von 17-Jähriger in Sankt Augustin

Fundort in Obdachlosenunterkunft

In der Berichterstattung war in der Nacht, als die 17-Jährige gefunden wurde, nur die Rede vom Fundort in einer Flüchtlingsunterkunft. Erst am nächsten Morgen wurde klar, dass der mutmaßliche Täter als Obdachloser in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose gewohnt hat.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche und die kenianische Staatsbürgerschaft. Er kam als kleines Kind mit seiner Familie nach Deutschland.