Mordanklage gegen 63-Jährige – Sie soll ihren Bruder getötet haben

Vor dem Kölner Landgericht muss sich von heute an eine Frau verantworten, die ihren behinderten Bruder getötet haben soll. Laut Anklage hat sie ihn vergiftet. Die Tat soll sich im vergangenen September in einer Wohnung in Lindenthal ereignet haben.

Der Vorwurf gegen die Frau ist massiv. Mord aus Heimtücke wirft die Staatsanwaltschaft ihr vor. Die Tatzeit ist nicht ganz klar. Nach den Ermittlungen soll die Frau ihren Bruder zwischen dem 19. und 21. September im vergangenen Jahr ums Leben gebracht haben.

Motorradunfall vor Jahrzehnten

Der Mann hatte nach Informationen der Staatsanwaltschaft mit 19 Jahren einen Unfall mit seinem Motorrad. Damals hatte er keinen Helm getragen und sich so schwer verletzt, dass er in den folgenden Jahren auf Hilfe angewiesen war. Die Schwester hatte offenbar die Pflege für eine lange Zeit übernommen. Doch im September sollte er nach Anweisung eines amtlichen Betreuers dauerhaft in einer Pflegeeinrichtung unterkommen.

Medikamentencocktail im Bananenbrei

In dieser Zeit soll dann die Schwester geplant haben, dem Bruder das Leben zu nehmen. Die genaue Motivlage ist nicht klar. In der Anklage steht, dass die Frau nicht wollte, dass der Bruder in ein Pflegeheim kommt. Letztendlich soll die Frau ihrem Bruder einen Medikamentencocktail in den Bananenbrei gemischt haben. Später soll sich auch versucht haben sich selbst mit einer ähnlichen Methode umzubringen.

Von heute an muss sie sich dem Mordvorwurf vor Gericht stellen. Sieben Verhandlungstage sind angesetzt. Das Urteil ist für den 25. Mai geplant.