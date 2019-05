Gericht hört Experten zu Diesel-Fahrverboten in NRW

Wegen schlechter Luft und drohender Fahrverbote in vielen NRW -Städten will das Oberverwaltungsgericht in Münster am Donnerstag (09.05.2019) und Freitag (10.05.2019) zahlreiche Experten befragen. Dabei geht es um verschiedene Themen wie die Standorte der Messstellen, Grenzwerte oder gesundheitliche Auswirkungen.

Deutsche Umwelthilfe klagt gegen 14 Städte