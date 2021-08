Solinger Schüler sitzt in Afghanistan fest

Es sind nicht nur die grausamen Bilder aus Afghanistan, die ihr schlaflose Nächte bereiten. Lehrerin Suse Pless bangt um das Leben ihres Schülers, der in Kandahar festsitzt. Der Schüler der Alexander-Coppel-Gesamtschule in Solingen hatte trotz größter Angst vor den Taliban in den Sommerferien mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern die Familie in Kandahar besucht. Der Rückflug war für den 3. August gebucht. Doch dann erkrankte seine Mutter an Corona. Der Schüler sitzt in Kandahar fest, 500 Kilometer von Kabul entfernt - und in Solingen ist die Sorge um ihn riesig.