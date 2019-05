Kölner Uber-Fahrer von Taxi-Fahrern bedroht

Fahrer des Mietwagenservices Uber in Köln fühlen sich von Taxifahrern bedroht. Bahtijar Durmus, der fünf Mietwagen für Uber einsetzt und auch selbst als Fahrer unterwegs ist, hat zwei Strafanzeigen erstattet:

Wegen eines zerstochenen Autoreifens an seiner Limousine und wegen des Aufrufes zur Demolierung von Uber-Fahrzeugen in einer WhatsApp-Gruppe des Kölner Taxi-Rufs, in der 300 Taxifahrer miteinander chatten.