In Köln-Dünnwald ist am Freitagvormittag (13.12.2019) ein städtischer Mitarbeiter im Dienst getötet worden. Der Mann arbeitete in der Vollstreckungsabteilung der städtischen Kämmerei. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Offenbar sollte der Mitarbeiter mit seiner Kollegin offene Forderungen der Stadt eintreiben. Der Angriff mit einem Messer sei völlig unvermittelt erfolgt, als sich die Mitarbeiter durch klingeln an der Tür bemerkbar machten. Eine Kollegin mit der der Mann in Dünnwald war, erlitt einen Schock und musste zeitweise in einem Krankenhaus behandelt werden. Sie blieb aber körperlich unverletzt.