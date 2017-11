Ein Jogger hat am Samstagmorgen (25.11.2017) einen lebensgefährlich verletzten Mann in einem Auto in Bedburg gefunden. Der 45-Jährige, der bewusstlos in dem an einer Landtstraße geparkten Wagen saß, wurde nach Informationen der Polizei angeschossen. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei ermittelt.

Mann schwebt in Lebensgefahr

Gegen 8.40 Uhr fiel dem Jogger das Auto auf, das auf einem Parkplatz an der Landstraße 361 N abgestellt war. Auf dem Fahrersitz fand er den bewusstlosen 45-Jährigen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach Auskunft der Ärzte besteht Lebensgefahr.

Stand: 25.11.2017, 16:08