Tödliche Penis-Vergrößerung: Angeklagter verschwunden

Der 46-Jährige hatte sich in der Nacht bei seinem Verteidiger per E-Mail für den Verhandlungstag am Montag entschuldigt. Begründung: eine angebliche Magen-Darm-Erkrankung. Da aber kein Attest vorlag, wollte das Gericht den Mann durch die Polizei vorführen lassen.

Kurzurlaub in Spanien?

Die traf ihn zu Hause aber nicht an. An dessen Arbeitsstelle sagte die Arbeitgeberin des Mannes den Beamten, dieser habe sich zu einem Kurzurlaub nach Spanien abgemeldet, so das Gericht. Auch aktuelle Beiträge auf Social Media ließen drauf schließen, dass sich der Mann in Spanien aufhalte, ergänzte die Nebenanklage.

Keinerlei medizinische Ausbildung

Der Angeklagte hatte die Injektionen zum Prozessbeginn gestanden. Er habe den 31-Jährigen aber auch über mögliche Risiken der Behandlungen aufgeklärt, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Der 46-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft weder Heilpraktiker noch Arzt. Solche Eingriffe dürften aber nur Ärzte durchführen, so Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert. Ihm sei bewusst gewesen, dass er die Injektion nicht hätte geben dürfen, sagte der Angeklagte selbst im Prozess.