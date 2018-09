"Führerschein" für Schlangen?

Erst nach tagelanger Suche konnten Experten der Feuerwehr am Mittwoch (29.08.2018) eine Gelbe Anakonda im Latumer See in Meerbusch einfangen. Wie lange die 2,40 Meter lange Riesenschlange schon dort lebte, ist nach wie vor ungeklärt. Aber gleich ob sie nun entwischt ist, oder sogar ausgesetzt wurde: Ihr ehemaliger Besitzer hat gute Chancen, niemals für die teure Suchaktion zur Kasse gebeten zu werden. Eine allgemeine Meldepflicht für Halter gibt es in NRW nicht.