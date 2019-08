"Goldie" ist Publikumsliebling

In ihrer neuen Heimat fühlt sich "Goldie" pudelwohl - und wird dort immer wieder von Besuchern als prominenter Neuzugang identifiziert. " Ach das ist ja die Schlange aus dem Fernsehen" , sagen viele Tierparkbesucher beim Anblick von "Goldie", so Helga Kerren vom Tierpark Brüggen.

Weil der Originalbesitzer der exotischen Schlange nicht ermittelt werden konnte, bleibt die berühmte Würgeschlange jetzt Dauergast am Niederrhein.

Schwarz-gelbe Anakonda gilt als zickig

Die beliebte Würgeschlange könnte noch bis zu fünf Meter lang werden. Wenn sie entsprechend ernährt wird. Doch "Goldie" ist eher auf Diät - eine Ratte alle drei Wochen, so lautet derzeit der Menüplan. Das lässt die Anakonda nur langsam in die Länge wachsen, so Stephan Kerren, Chef des Tierparks Brüggen.

Charakterlich gilt "Goldie" eher als zickig. "Die hat schon ihren eigenen Kopf und lässt sich ungern anfassen", beschreibt Kerren den Schützling.

Würgeschlange könnte auch ein Männchen sein

Nächstes Jahr wird "Goldie" in ein größeres Terrarium umziehen. Dort ist bereits eine andere Anakonda zuhause - namens "Anna". Allerdings müssen die Schlangenexperten der Düsseldorfer Feuerwehr vorher noch feststellen, welches Geschlecht "Goldie" und "Anna" haben. Denn entgegen ihrer derzeitigen Namen ist nicht sicher, ob es sich um weibliche Schlangen handelt.

Sollte eine der beiden Anakondas männlich sein, werden sie doch nicht zusammengeführt. "Denn an einer Zucht von Anakondas bin ich nicht interessiert", so der Tierparkchef.