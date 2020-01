Das Aachener Verwaltungsgericht muss sich am Montag (20.01.2020) mit Droh-Mails beschäftigen. Die hatten vor sieben Jahren in Heinsberg und Hückelhoven große Polizeieinsätze an Schulen ausgelöst. Die Kosten dafür soll der Verfasser der Mails zahlen - rund 40.000 Euro.

Im Strafprozess alles zugegeben

Der heute 24 Jahre alte Mann will nicht zahlen und klagt deshalb vor dem Verwaltungsgericht. Er habe die Droh-Mails nicht geschrieben, behauptet er.

Vor sechs Jahren sah das noch ganz anders aus. In seinem Strafverfahren, erst beim Amtsgericht Heinsberg, später in einem Berufungsverfahren vor dem Aachener Landgericht, hatte der damals 18-Jährige ein Geständnis abgelegt. Er gab zu, im Mai und Juni 2013 die Droh-Mails an Schulen und die Polizei geschickt zu haben.

Massaker angedroht

Dabei kündigte er Amokläufe, ein Massaker an Schülern und Lehrern an. Betroffen waren eine Realschule in Heinsberg und eine Hauptschule in Hückelhoven. Auch drohte er mit einem Bombenattentat auf einem Sommerfest. Es kam daraufhin zu umfangreichen Polizeieinsätzen.

Am 16. Juli 2014 wurde der junge Mann wegen der Droh-Mails zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Drei Jahre später bekam er Post vom Kreis Heinsberg mit einem Gebührenbescheid über 38.919 Euro - die Kosten für vier Polizeieinsätze.

Geständnis widerrufen

Jetzt sagt der mittlerweile 24-Jährige, sein früheres Geständnis sei falsch gewesen. Er habe damals unter einem enormen psychischen Druck gestanden. Auch bezweifelt er, dass die Polizeieinsätze wirklich rund 40.000 Euro gekostet hätten.

Nun muss das Verwaltungsgericht Aachen entscheiden.