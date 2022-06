Amnesty International feiert Jubiläum in Köln

Das 60-jährige Jubiläum von Amnesty International Deutschland wird dieses Jahr nachgefeiert. 1961 entstand Amnesty International in London - mitten im Kalten Krieg. Im selben Jahr gründeten unter anderem die Journalisten Gerd Runge und Carola Stern die westdeutsche Sektion in Köln. Mit mehr als 1.000 ehrenamtlichen Mitgliedern ist Köln bis heute der größte deutsche Bezirk.

Wolfgang Piepenstock in den Kölner Sartorysälen

Wolfgang Piepenstock war von Anfang an in Köln dabei. Er betreut politische Gefangene auf der ganzen Welt. "Einige haben wir frei bekommen" , sagt Piepenstock. "Manche sind aber auch in der Haft gestorben. Das ist traurig und macht einem Kummer." Momentan setzt sich der 84-Jährige für die Freilassung eines politischen Gefangenen in Saudi-Arabien ein. Dieser hatte sich für eine demokratische Verfassung eingesetzt.

Amnesty International auch in der Kritik

Zuletzt stand Amnesty International häufiger in der Kritik. Zuletzt Anfang des Jahres. In einem Bericht warf die Organisation dem Staat Israel Apartheid vor. Die Bundesregierung und jüdische Verbände übten scharfe Kritik. Manche warfen Amnesty International israelbezogenen Antisemitismus vor. Der deutsche Zweig distanzierte sich nicht. Auch intern gab es Probleme. Deutsche Mitarbeiter klagten über Mobbing, Spannungen und nicht effektive Arbeitsweisen.

Die Arbeit von Amnesty International ist weltweit anerkannt. Nach eigenen Angaben haben sie mehr als sieben Millionen freiwillige Helferinnen und Helfer.