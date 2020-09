Amazon kommt nach Wuppertal

Anfang des Jahres hatte Amazon bereits Interesse am Standort bekundet, jetzt kommt Amazon nach Wuppertal. Das kündigte das Unternehmen am Freitag (18.09.2020) an. Amazon will sein neues Verteilzentrum in Wuppertal-Langerfeld im November in Betrieb nehmen. Das Grundstück hat eine Fläche von rund 32.000 m² , mehr als 250 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Kritik von Anwohnern

Täglich werden dann Hunderte Fahrer in das Verteilzentrum kommen und Pakete abholen und abliefern. Es gibt jedoch Befürchtungen von Anwohnern, dass das den Verkehr dort enorm erhöht. Laut Amazon passieren die größten Anlieferungen nachts, mit drei LKW pro Stunde. Die Auslieferung erfolge in Wellen alle 20 Minuten.

Stand: 18.09.2020, 18:36