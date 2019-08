500 Mitarbeiter zählen zum Kernteam

Amazon geht in Mönchengladbach zunächst mit 500 Mitarbeitern an den Start. Darunter vor allem Spezialisten für IT oder Versand. Innerhalb des ersten Jahres soll die Mitarbeiterzahl auf 1.000 ansteigen. 80 Prozent der Mitarbeiter will Amazon fest anstellen, zu 20 Prozent sollen Saisonkräfte zum Einsatz kommen. Langfristig soll die Mitarbeiterzahl auf 2.000 Angestellte ansteigen.

Video starten, abbrechen mit Escape Neues Amazon-Logistikzentrum in Mönchengladbach. Lokalzeit aus Düsseldorf. . 00:46 Min. . Verfügbar bis 12.08.2019. WDR. Von Linda Richert.

Stand: 12.08.2019, 06:00