Im Fall des unschuldig eingesperrten und verstorbenen Syrers Amad A. gab es möglicherweise einen Fehler in der Polizeisoftware. Das teilte eine Sachverständige mit. Und dieser Fehler soll die Verwechselung des hellhäutigen Syrers mit einem dunkelhäutigen Mann aus Mali mit möglich gemacht haben.

Laut dpa -Informationen von Dienstag (16.06.2020) erklärte die Sachverständige das in einem Brief an den Untersuchungsausschuss des Landtages in NRW . Darin beklagt die Datenforensikerin, dass der Fehler bereits seit langer Zeit bekannt, aber erst nach dem Tod von Amad A. behoben worden sei. Auf den Fehler seien Landesbehörden schon im Februar 2018 hingewiesen worden.

Datenforensikerin: Gleiche Namensteile führten zu falschen Treffern

Bei der Polizei Kleve sei damals aufgefallen, dass zwei zufällig gleiche Namensteile zu falschen Treffern in der Polizeisoftware führen könnten. Die Beamten hätten damals gewarnt, dass dies unrechtmäßige polizeiliche Maßnahmen zur Folge haben könnten.