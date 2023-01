Mann stirbt nach Schlägen in der Düsseldorfer Altstadt

Der 23-jährige Tatverdächtige soll den 47-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag bei einem Streit geschlagen und getreten haben. Zeugen hielten ihn fest und übergaben ihn der Polizei.

Opfer fällt nach Schlägen und Tritten

Laut Polizei soll es in dem Club zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen sein. Der Streit habe sich dann nach draußen verlagert. Zeugenaussagen zufolge soll der 23-Jährige plötzlich auf den 47-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Der fiel zu Boden und war nicht mehr ansprechbar. Am Freitagmorgen ist das Opfer im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

Gegen den 23-Jährigen wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Stadt will mit Waffenverbot gegen Gewalt vorgehen

Gewaltexzesse in der Düsseldorfer Altstadt gab es in den letzten Jahren häufiger. Erst im Juni hatte ein 55-Jähriger einen 23-Jährigen nach einem Streit in der Düsseldorfer Altstadt mit einem Poller erschlagen. Im Herbst 2020 ist einem 19-Jährigen bei einer Schlägerei mit einer abgebrochenen Glasflasche ins Herz gestochen worden.

Deswegen gilt dort seit Dezember 2021 eine Waffenverbotszone an den Wochenenden. Außerdem haben Polizei und Ordnungsamt im Juli vergangenen Jahres eine gemeinsame Anlaufstelle am Rheinufer eröffnet.