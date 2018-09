Diskutieren Sie mit über die Maßnahmen der Landesregierung, um Pflegekräfte zu gewinnen

Immer wieder werden Menschen abgeschoben, die hier in Deutschland dringend auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden. Zum Beispiel in der Alten- und Krankenpflege. Das soll sich jetzt ändern: Die Landesregierung will in Zukunft geduldete Zuwanderer nicht mehr abschieben, wenn sie eine Helferausbildung absolvieren.

In der Altenpflege fehlen die meisten Fachkräfte

Michael zum Beispiel ist vor drei Jahren aus Eritrea nach Deutschland geflüchtet, über das Mittelmeer und durch die Sahara. Sein Antrag auf Asyl wurde aber abgelehnt, er lebt mit einer Duldung in Bochum. Dort absolviert er eine Ausbildung zum Altenpflegehelfer. "Ich wasche die alten Leuten, helfe beim Essen, ziehe sie an. Mir gefällt das", erzählt der 36-Jährige.

Sicherheit für alle Beteiligten

Schutz vor Abschiebung galt für Geduldete bisher nur während einer richtigen, dreijährigen Ausbildung - zum Beispiel zum Altenpfleger. Neu ist jetzt, dass Michael auch während seiner Helferausbildung nicht abgeschoben werden kann.

"Uns geht es darum, dass wir diejenigen, die jetzt hier sind, so schnell wie möglich in Arbeit bekommen, um den Integrationsprozess so schnell wie möglich voranzubringen", sagt Integrationsminister Joachim Stamp (FDP). Die neue Regelung soll aber auch den Pflegeschulen und Arbeitsagenturen die Sicherheit geben, dass sie nicht umsonst Geld und Engagement in die Ausbildung von Zuwanderern investieren, die dann plötzlich abgeschoben werden.

Zuwanderer werden in der Pflege dringend gebraucht

Ute Magnus, die Leiterin der Pflegeschule der Caritas in Bochum, die auch Michael aus Eritrea besucht, begrüßt die Regelung: "Es ist so unsinnig, dass man Menschen, die hier gut integriert sind, wieder zurück bringt, und sie fehlen uns hier."