Alte Fabrik in Königswinter wird zu Kunst-Hotspot

Ein kleines buntes Graffiti erstreckt sich über die linke Seite der Außenfassade der alten ZERA-Fabrik in Königswinter. Über dem Eingang hängt der Schriftzug "Hotspot KW Factory". Dass hier einmal knapp 100 Jahre lang Messgeräte für Stromzähler produziert wurden, ist bei dem Blick auf die bunten Kunstwerke und Graffitis im Eingangsbereich der Fabrik kaum vorstellbar.

Künstler können Räume in Fabrik frei gestalten

Seit einem Jahr organisieren Helmut Reinelt und Franca Perschen vom Kulturbüro Nr. 5 die Neugestaltung des alten Fabrikgebäudes. Sie wurden vom Eigentümer engagiert, hier einen Ort für künstlerische und kulturelle Aktivitäten zu schaffen. Dafür stellen sie Künstlern die Räume zur freien Gestaltung zur Verfügung.

Fabrik soll noch belebter werden

Auf einem aktuell noch kleinen Teil der 3.000 Quadratmeter großen Fläche und den vier Etagen finden unter anderem Ausstellungen, Konzerte, Musikunterricht und Seminare statt.

Bis jetzt sind hier 20 Künstlerinnen und Künstler aktiv. Das soll sich in Zukunft aber ändern, so Helmut Reinelt: " Es soll hier so richtig Leben in der Bude sein. "

Aktuell arbeiten Helmut Reinelt und Franca Perschen daran, ein Schallschutzgutachten zu erbringen, damit in Zukunft ein Teil der Kölner Philharmonie hier proben und aufführen kann.

Ein fast völlig entkerntes Gebäude