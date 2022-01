Zukunftslabor Alt-Morschenich: Energie und Pflanzen vom gleichen Feld ernten

Ein paar hundert Meter vor der Ortseinfahrt nach Alt-Morschenich liegt links ein umzäunter Acker mit fast 1.000 Solarmodulen. Hier geht es um Energiegewinnung und Landwirtschaft - auf ein und demselben Acker. Gleich dahinter beginnt der Hambacher Forst – das Symbol für den Streit um den Kohleausstieg und den Strukturwandel einer ganzen Region. Hier soll der Beweis erbracht werden, dass Agri-PV – so nennt man die Kombination von nachhaltiger Energiegewinnung und Pflanzenproduktion – ein lohnendes Geschäftsmodell ist.

Arnika-Pflanzen für erste Versuche

Partner des in NRW einmaligen Projekts sind das Forschungszentrum Jülich und das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ( ISE ) in Freiburg. Und so funktioniert das Ganze: Die Solarmodule, die zum Teil in verschiedene Richtungen gekippt werden können, befinden sich in vier bis sechs Meter Höhe. Darunter wurden für die ersten Versuche Arnika gepflanzt.

Antwort auf den Klimawandel?

Auf einem Feld bei Alt-Morschenich wurden rund 1.000 Solarmodule installiert.

Und das wollen die Forscher wissen: Wie sind die Lichtverhältnisse auf dem Acker? Erhalten die Pflanzen genügend Regenwasser, das über die Module gesammelt wird? Können Roboter, die mit dem Strom der PV-Module betrieben werden, für die automatische Bewässerung eingesetzt werden? Und sorgen die Solarmodule dafür, dass etwa Wind und Hitze abgehalten werden, die die Böden austrocknen? Ist also Agri-PV eine Antwort auf den Klimawandel?

Forscher sammeln Daten

Das Projekt in Alt-Morschenich ist auf die nächsten fünf Jahre angelegt. Die Forscher werden dabei fleißig Daten sammeln und untersuchen, ob sich neben Arzneipflanzen auch empfindliche Beeren-Kulturen, Pflanzen für die Öl- und Faserherstellung oder Nutztiere wie Hühner für den Anbau und die Haltung unter dem Solar-Dach eignen.

Landwirte befürworten Doppelnutzung

Die Landwirte im Kreis Düren beobachten das Geschehen in Alt-Morschenich mit großem Interesse und als gute Alternative zu PV-Freiflächenanlagen, sagt Kreislandwirt Erich Gussen. Wegen der hohen Pachtpreise würden viele Landwirte ihre Ackerflächen für PV-Anlagen aufgeben. Mit Agri-PV sei eine Doppelnutzung möglich. Ob die auch wirtschaftlich sei, müsse sich erst zeigen.

Bürokratische Hürden