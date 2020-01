Gymnasium in Alsdorf: Mehr Leistung durch Ausschlafen?

Ein späterer Schulstart wirkt sich positiv auf die Leistungsfähigkeit von Schülern aus. Das haben Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität in München herausgefunden. Sie haben das Dalton-Modell am Alsdorfer Gymnasium unter die Lupe genommen.

Schüler dürfen selbst entscheiden

Wer morgens länger schläft, kann sich im Unterricht besser konzentrieren: Schüler im Unterricht am Alsdorfer Gymnasium

Am Alsdorfer Gymnasium können die Schüler selbst entscheiden, ob sie lieber zur ersten oder zur zweiten Schulstunde erscheinen. Welchen Einfluss das hat, haben die Forscher jetzt untersucht. Dafür mussten die Schüler unter anderem ein Schlaftagebuch führen und spezielle Messgeräte tragen. Das Ergebnis: Kommen die Schüler später zum Unterricht, sind sie ausgeruhter und können sich besser konzentrieren.

Auszeichnung mit dem deutschen Schulpreis

Das Dalton-Konzept gibt es im Alsdorfer Gymnasium schon seit Jahren

Für dieses Dalton-Konzept wurde die Schule bereits 2013 mit dem deutschen Schulpreis ausgezeichnet. Das in NRW einmalige Modell könnte jetzt auch an Schulen in Bayern eingeführt werden, in Nordrhein-Westfalen ist es bislang nicht auf größeres Interesse gestoßen.