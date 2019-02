Explosion in Einfamilienhaus in Alsdorf

Eine Explosion in einem Einfamilienhaus hat am Donnerstagmorgen (14.02.2019) in Alsdorf in der Nähe von Aachen bei der Feuerwehr einen ABC-Alarm ausgelöst. Nach Auskunft der Einsatzleitung hatten in dem Haus Chemikalien reagiert, die dort vermutlich seit Jahren unsachgemäß eingelagert wurden.

Explosion durch Chemikalien

Die Feuerwehr ist seit vier Uhr im Einsatz. Einsatzkräfte in Schutzanzügen bestimmen das Bild. Zunächst war nur von einem Zimmerbrand die Rede. Nach einer Explosion stellte sich dann aber heraus, dass Chemikalien im Spiel waren.

Keine Verletzten

Das Haus wurde evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr ist mit mehreren Einheiten vor Ort. Im Einsatz ist auch der Chemieberater der Alsdorfer Feuerwehr. Zur Höhe des Sachschadens kann noch nichts gesagt werden.