In der Innenstadt rund um Rathaus und Markt gilt ab Samstag (01.06.2019) ein Alkoholverbot. Nur in Gaststätten, in der Außengastronomie, bei Stadtfesten und besonderen Veranstaltungen ist das Trinken in der Öffentlichkeit noch erlaubt.

Regelmäßige Kontrollen

Die Stadt will das Sicherheitsgefühl der Bürger stärken und die Aufenthaltsqualität verbessern. Immer wieder hatten sich Passanten durch trinkende Personen oder Gruppen belästigt gefühlt. Ein Kontrolldienst soll das Verbot durchsetzen, zuerst mit Ermahnungen, dann mit Geldstrafen.