1520 war ein bedeutsames Jahr für Aachen. Karl V. und Albrecht Dürer kamen. Die Stadt nimmt das historische Treffen zum Anlass für drei Ausstellungen unter dem Titel "Dürer – Karl V. – Aachen". In genau einem Jahr, am 7. Oktober 2020 soll die gemeinsame Eröffnung gefeiert werden. Am Montag (07.10.2019) wurde das Programm vorgestellt.

"Dürer war hier – eine Reise wird Legende"

Drei Wochen war Albrecht Dürer im Herbst 1520 in Aachen. Karl V. sollte hier im Münster, dem heutigen Dom, zum König gekrönt werden. Und den wollte Dürer treffen, um vom frisch Gekrönten eine Zusage über eine Leibrente von jährlich 100 Gulden zu bekommen. Das ist ihm auch gelungen.

Aachen war nur eine von mehreren Etappen auf Dürers letzter Reise. Während dieser Reise hat er viel gezeichnet, aber auch Gemälde angefertigt. Rund 100 Werke aus dieser Zeit werden in der Hauptausstellung im Suermondt-Ludwig-Museum zu sehen sein, darunter zum Beispiel der Heilige Hieronymus, das am häufigsten kopierte Bild von Dürer.

Dürers letzte Reise dauerte ein Jahr. Unterwegs traf er viele andere Künstler, und von diesen werden noch zusätzlich etwa 40 Kunstwerke präsentiert.

"Traumhaft schöne Ausstellung"

Der Leiter des Suermondt-Ludwig-Museums, Peter van den Brink, erwartet eine "traumhafte schöne Ausstellung mit großartigen Kunstwerken", Zeichnungen, die mit Feder, Silberstift oder Kohle gemacht sind, aber auch tolle Portraits aus Dresden, Boston und aus dem Prado. Aachens Kulturdezernentin Susanne Schwier spricht von einem "kulturellen Knaller". Man erwarte Besucher aus der ganzen Welt.

Universal- und Vermarktungsgenie

"Dürer war der erste moderne Künstler, sein Selbstverständnis ging weit über das eines Handwerkers hinaus", sagt Peter van den Brink. Außerdem sei er ein Vermarktungsgenie gewesen. Mit seinen Stichen habe er für die Verbreitung seines Werkes gesorgt. Außerdem habe er mit seinem berühmten Monogramm erstmals die Idee eines Logos aufgegriffen. Andere Künstler hätten das direkt übernommen.

"Die Krönung Karls V. und der Wandel der Zeit"

Am 23. Oktober 1520 wird Karl V. im Alter von 19 Jahren in Aachen gekrönt, wie mehr als 30 andere deutsch-römische Könige vor ihm. Eine Ausstellung im Stadtmuseum Centre Charlemagne rückt diese Krönung und den Untergang des ersten globalen Imperiums in den Fokus. Später wird man dieses Imperium als Reich bezeichnen, in dem die Sonne nie untergeht.

"Bon Voyage!"

Das Ludwig Forum für Internationale Kunst geht der Frage nach, wie Künstler heute reisen. Junge Künstler seien heutzutage ständig unterwegs, sagt Myriam Kroll vom Ludwig Forum. Sie sind auf Biennalen, auf Messen, bauen ihre Installationen selbst auf und machen diese Reisen oftmals auch zum Thema ihrer Kunst. Gezeigt werden 80 Künstler und 100 Videoinstallationen, Fotografien und andere Werke.

Die Ausstellungs-Trias wird am 7. Oktober 2020 im Krönungssaal des Aachener Rathauses eröffnet und dauert bis zum 10. Januar 2021.

Stand: 07.10.2019, 17:59