Bei dem gemeinsamen Aktionstag des Kölner Kinderkrankenhauses Amsterdamer Straße und der Feuerwehr Köln sind speziell Kinder für das Thema Verbrennungen sensibilisiert worden.

In der Feuerwache Chorweiler lernten die etwa 20 Kindergartenkinder wie schnell man sich an Alltagsgegenständen wie an einem Herd verbrennen kann. Die Feuerwehrmänner zeigten zum Beispiel, wie schnell Papier auf einer Herdplatte in Brand gerät. Anderes Beispiel: wie leicht Kleidung an einem Adventskranz Feuer fangen kann.

Alltägliche Gefahren sichtbar machen

Doch auch abseits von der Wintersaison bestehen Gefahren. So erinnerte sich bei der Veranstaltung einer der Feuerwehrleute an einen Einsatz, bei dem zwei Kinder schwere Brandverletzungen an einem Grill erlitten hatten. " Solche Unfälle passieren schnell, wenn Eltern ihre Kinder nur kurz aus den Augen lassen" , sagte er. Sein Tipp für die Weihnachtszeit: LED-Kerzen als sichere Alternative zu echten brennenden Kerzen.

Motto "Tee tut weh"

Rebecca Pohle arbeitet seit 19 Jahren in der Kinderklinik Amsterdamer Straße in Köln

Der diesjährige Aktionstag stand unter dem Motto: Tee tut weh. Dr. Rebecca Pohle vom Kinderkrankenhauses Amsterdamer Straße erklärte, dass bei Kleinkindern schon Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad ausreichen, um schwerste Verletzungen zu verursachen. Deshalb sollten Eltern im Umgang mit heißen Flüssigkeiten besonders vorsichtig sein und Heißgetränke nie am Tischrand stehen lassen. Jedes Jahr, berichtet die Ärztin, müssten in ihrer Klinik etwa 200 Kinder mit schwersten Brandverletzungen stationär behandelt werden.

Praktische Tipps für Eltern

"Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen – das ist eine der wichtigsten Regeln, um Kinder vor Verbrennungen zu schützen", hieß es von der Feuerwehr bei dem Aktionstag. Besonders kleine Mädchen mit langen Haaren seien beim Anzünden oder Auspusten von Kerzen gefährdet. Auch die Kleidung spiele eine große Rolle. Stoffe wie Polyester könnten innerhalb von Sekunden in Flammen aufgehen.

