"Maria 2.0" ruft am Weltfrauentag zum Sternmarsch auf

Zum Weltfrauentag am Sonntag (08.03.2020) plant die Initiative "Maria 2.0" eine Demonstration in Köln. Die katholischen Frauen laden zu einem Sternmarsch ein.

Sternmarsch zum Kölner Dom geplant

Ganz in Weiß möchten die katholischen Frauen der Initiative "Maria 2.0" Demonstrierende sehen. Sie fordern erneut gleiche Ämter und Rechte für Frauen in der katholischen Kirche. Ab 12 Uhr geht es am Sonntag los. Startpunkte sind der Mediapark, der Bahnhof Deutz und weitere Orte in Köln. Bereits am Samstag lädt die Stadt zu Workshops und politischer Diskussion ins Historische Rathaus ein.

Veranstaltungen bereits einen Tag vorher

Auch andere Organisationen bieten Veranstaltungen zum Thema Gleichberechtigung von Frauen an. Bereits am Samstag (07.03.2020) lädt die Stadt zu Workshops und politischer Diskussion ins Historische Rathaus ein und der Kölner Frauengeschichtsverein bietet Lesung und Diskussion im Literaturhaus Köln.