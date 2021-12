Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien leuchten in der Dunkelheit die Fenster der Montessorischule Gilbachstraße, einer Grundschule in der Kölner Innenstadt. Und nach und nach wehen große weiße Tücher heraus. Es ist halb acht, kurz vor Unterrichtsbeginn am Donnerstagmorgen - die Lehrerinnen und Lehrer starten die Aktion „Weiße Flagge zeigen.“

Sie wollen damit auf die Belastungen der Lehrkräfte, Schulleiter und Schulleiterinnen aufmerksam machen und ein Zeichen setzen: „ Wir Grundschulen können nicht mehr - nach fast zwei Jahren Dauerkrise durch die Coronapandemie. “

„ Auf uns sind sehr viele zusätzliche Arbeiten zugekommen, die wir auch bewerkstelligen konnten, “ sagt die Schulleiterin Johanna Schubert. „A ber wir sind tatsächlich jetzt am Ende unserer Kräfte. Wir sind sehr erschöpft. Dies ist ein Hilferuf !“

Große Belastung an den Schulen

Ein Beispiel für die Mehrarbeit sind laut Schubert der Aufwand durch die Pooltestungen. Teilweise kämen die Ergebnisse mitten in der Nacht. Und wenn es positive Fälle gibt, bedeutet das für die Lehrkräfte Kontaktnachverfolgung - auch an den Wochenenden. Akribisch müssen Sitzpläne dokumentiert und ausgewertet werden – oft startet der Tag so um sechs Uhr morgens.