Giftstoffe gelangen ins Grundwasser und Erdreich

Es ist eine gigantische Umweltverschmutzung, die durch die Überreste von Zigaretten entsteht: Pro Kippe landen bis zu sechs Milligramm Nikotin in der Umwelt, rechnen die Organisatoren des Umwelttages vor.

Zum Vergleich: Schon ein halbes Milligramm wird von der EU als gefährlich eingestuft. Dazu kommen noch Spuren von Arsen, Kupfer, Blei und vielen anderen giftigen Chemikalien. Der Regen wäscht diese Gifte aus und so gelangen sie ins Wasser.

Aktion soll Bewusstsein von Rauchern schärfen

Auf diese enorme Belastung der Umwelt will die Initiative aufmerksam machen, sagt Ingo Lentz von "RhineCleanUp". Es gehe um Bewusstseinsbildung. Denn wer weiß, wie giftig die Kippen sind, werde sie demnächst vielleicht nicht mehr achtlos wegwerfen.

Bei der Aktion sammeln Freiwillige, die mit kleinen Eimern ausgerüstet sind, in der Düsseldorfer Innenstadt auf Wegen, Bürgersteigen und Plätzen Zigarettenkippen auf. Auch in Parks und am Rhein sind sie unterwegs.

Am Ende werden alle gesammelten Kippen am Heinrich-Heine-Platz in eine große durchsichtige Röhre gefüllt. Und das ergibt dann sicherlich ein imposantes Bild.