In einem offenen Brief an die Landesregierung fordern der Mieterbund und der Hoteliersverband DEHOGA striktere Gesetze für Online-Plattformen wie Airbnb. Weil viele Zimmer tageweise an Touristen vermietet werden, nehme die Wohnungsnot in Städten wie Düsseldorf und Köln zu.

In Düsseldorf werden knapp 4.000 Wohnungen über Vermietungsportale wie Airbnb angeboten, in Köln 6.000. Sie sind bei Touristen und Geschäftsreisenden beliebt, weil sie oft günstiger sind als Hotels.