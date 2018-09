Illegale Vermietung: Stadt Köln in Erklärungsnot

Der Sozialausschuss im Kölner Rat thematisiert am Donnerstag (06.09.2018) in einer Ratssitzung die illegale Umwandlung von Studentenwohnungen in Ferienapartments. Die WDR Lokalzeit hatte aufgedeckt, dass in zwei Kölner Wohnanlagen einer Luxemburger Fondsgesellschaft massenhaft Wohnungen über das Internetportal Airbnb vermietet werden.

Politiker fragen: Warum blieb Amt untätig?

Castell Deutz angebliches Studentenwohnheim?

Die Politiker wollen nach eigener Aussage wissen, warum sie Informationen über die gravierenden Verstöße erst aus den Berichten des WDR erfahren haben und nicht vom zuständigen Kölner Wohnungsamt.

Illegale Vermietung offenbar nicht gestoppt

Die Stadtverwaltung soll weiterhin erklären, warum sie die illegale Vermietung von Studentenwohnungen als Touristenwohnungen über Airbnb nicht längst unterbunden hat. Immerhin lägen der Stadt seit März Anzeigen darüber vor.

In einer Wohnanlage des Luxemburger Fonds werden nach WDR-Recherchen noch immer Apartments an Touristen vermietet. Vertreter von CDU , Grünen und SPD kritisieren, dass die Stadt viel zu wenig Mitarbeiter einsetzt, um wirksam gegen illegale Wohnungsgeschäfte vorgehen zu können.