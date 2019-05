Ai Weiwei in Düsseldorf: Zum Start über 8.000 Besucher

Mehr als 8.000 Besucher haben sich am ersten Wochenende die Ausstellung des chinesischen Künstlers Ai Weiwei in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf angeschaut. Das teilte eine Sprecherin am Sonntag (19.05.2019) mit.