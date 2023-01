Flutgebiet NRW und Rheinland-Pfalz im Vergleich 

Kabel hängen lose an der Decke, die Heizgeräte surren, der Boden knarzt: Dominik Gieler ist zum ersten Mal an dem Ort, von dem aus er eigentlich seine Amtsgeschäfte führen würde. Das einstige Rathaus der Verbandsgemeinde Altenahr liegt in Rheinland-Pfalz und ist nach der Flut eine Ruine. Es gibt Probleme mit dem Denkmalschutz, Handwerker und Material fehlen - und dem Verwaltungschef das Personal für den Wiederaufbau: „Wir konkurrieren beim Personal mit NRW und vor allem mit der Bundesstadt Bonn“ , sagt Gieler, der selbst als Polizist viele Jahre jenseits der Landesgrenze gearbeitet hat, und weiß: „Mehr Geld verdient man in NRW, und noch mehr in der freien Wirtschaft.“ Dabei braucht er sie so dringend: Architekten, Ingenieure, Stadtplaner.

Wiederaufbau weit fortgeschritten

Eine halbe Autostunde entfernt liegt Bad Münstereifel, in Nordrhein-Westfalen. Die Outlet-Stadt hat sich ordentlich herausgeputzt. In der Stadt erinnert kaum etwas an die großen Zerstörungen, die die Flut angerichtet hatte. Der Boden: neu gepflastert. Die Erftmauer: wiederhergestellt. „Wir haben einfach angepackt“ , sagt die Bürgermeisterin, Sabine Preiser-Marian ( CDU ). Geholfen hat dabei, dass sie nach eigenen Angaben stets Unterstützung vom Land bekommen hat. „Wir konnten auf vereinfachte Vergabeverfahren zurückgreifen. Das hat sehr geholfen, den Wiederaufbau schnell angehen zu können“ , sagt die Bürgermeisterin.

Neue Attraktion in Bad Münstereifel