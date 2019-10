Belastung für die Anwohner

Die langen Schlangen vor dem afghanischen Konsulat frustrieren auch die Anwohner. Die diplomatische Vertretung liegt in einer schmalen Straße mitten in einem Wohngebiet. Bei großem Andrang wird es hier laut, Müll bleibt liegen und weil es dort keine Toilette gibt, urinieren einige Wartende in die Gärten.

Keine schnelle Lösung in Sicht

Die Stadt Bonn sucht jetzt nach Lösungen. Schon in der nächsten Ratssitzung steht das Thema auf der Tagesordung. Ein Umzug des Konsulats auf ein größeres Gelände wäre eine Möglichkeit. Das müssten aber die Staaten Deutschland und Afghanistan miteinander beraten und entscheiden. Auch die Einrichtung eines zusätzlichen Konsulats in würde zur Entlastung der Situation in Bonn-Ückesdorf beitragen.

Video starten, abbrechen mit Escape Chaotische Zustände vor dem afghanischen Konsulat in Bonn. Lokalzeit aus Bonn. . Verfügbar bis 15.10.2020. WDR.

Stand: 31.10.2019, 10:05