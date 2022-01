Nach dem Feuer im Krefelder Affenhaus: Neue Perspektive für Bally und Limbo

Tierschützer vom "Great Ape Project" kritisieren das scharf und sprechen von " quälerischer Isolationshaltung ". Eine Aussage, der der Gutachter Patrick van Veen widerspricht. " Es gibt keine Anzeichen für Verhaltensstörungen ", schreibt der vom Zoo beauftragte Affenforscher vom Jane Goodall Institute Global. " Auch ihr körperlicher Zustand ist gut. "

Affenpark soll 2029 fertig sein

Der Zoo stellte nur wenige Wochen nach der Brandkatastrophe Pläne für einen neuen Affenpark vor. Rund 20 Monate später ist klar: Es wird gebaut. Ein Gelände, fast so groß wie drei Fußballfelder, viel mehr Platz für Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans als bisher. Statt eines einzigen Affenhauses soll es mehrere kleine Häuser geben, sowie Außenanlagen. " Wir halten Menschenaffen jetzt anders, als wir es vor 30 oder 40 Jahren getan haben ", so Zoodirektor Wolfgang Dreßen bei einer Pressekonferenz im November. " Wir orientieren uns jetzt an Freilandhaltungen. "

Spenden für ein neues Zuhause

Das Ganze wird abschnittsweise gebaut, um eine einzige Großbaustelle zu vermeiden. Geplante Fertigstellung 2029, geschätzte Kosten: fast 30 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte davon zahlt die Stadt, den Rest bringt der Zoo auf, auch mit Hilfe von Spenden aus der Krefelder Bevölkerung.

Zunächst provisorisches Außengehege

Von den Erweiterungsplänen profitieren auch Bally und Limbo. Die Tage sind gezählt, an denen die beiden Schimpansen ausschließlich in ihrem Behelfsgehege untergebracht sind. Denn als ersten Schritt hat die Stadt Krefeld jetzt den Bau einer provisorischen Außenanlage genehmigt. Sie soll noch in der ersten Jahreshälfte 2022 fertig werden. Für Bally und Limbo heißt das: Sie werden schon bald Sonnenstrahlen und Wind auf ihrer Haut spüren.