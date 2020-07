"Machetenmann" aus Düsseldorf soll kein AFD-Kandidat bleiben

Die AfD will den so genannten "Machetenmann" als Kandidat für die Kommunalwahl in Düsseldorf zurückziehen. Das teilte die Partei am Donnerstag mit. (23.07.2020).

Seine Aufstellung beschädige "die gute Reputation der AfD als Rechtsstaatspartei" , heißt es vom Landesverband. Der Umfang der Taten des Mannes sei nicht bekannt gewesen. Der Düsseldorfer Kreisverband will den Kandidaten nun noch bis zum Ende der Einrichtungsfrist am Montag (27.07.2020) austauschen.

Geldstrafe für "Machetenmann"

Der 75-Jährige Rentner hatte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen gesorgt, weil er im Hofgarten wiederholt mit einer Machete unterwegs war.

Er hatte damals Büsche zerschnitten und wollte damit nach eigener Aussage Verstecke von Obdachlosen und homosexuellen Paaren zerstören. Weil er auch ein Zelt eines Obdachlosen zerschnitten hatte, war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 Euro verurteilt worden.