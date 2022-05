Kölns älteste Wahlhelferin: Mit 97 Jahren Einsatz im Wahllokal

Der Wahlsonntag beginnt für Lydia Mörs-Plattes früh am Morgen, denn ab 7.30 Uhr sitzt sie in ihrem Godorfer Wahllokal und wartet auf die Wählerinnen und Wähler. „ Manchmal kommt direkt ein größerer Schwung gleichzeitig, dann haben wir gut was zu tun, es gibt aber auch Phasen, in denen kaum jemand vorbeikommt“ , erzählt die 97-Jährige. „ Die größte Arbeit beginnt für uns nach 18 Uhr, dann wenn die Wahllokale geschlossen werden und es für uns ans Zählen geht. Das kann schonmal dauern, vor allem, wenn etwas nicht passt, dann zählen wir alle wieder von vorne“ . Ihre Freunde und Bekannten staunen darüber, dass sie die Anstrengungen am Wahlsonntag auf sich nimmt.

Die Älteste im Team

Bei der Bundestagswahl 2021 bedankte sich die Stadt Köln bei Lydia Mörs-Plattes für ihr Engagement.

Lydia Mörs-Plattes ist eine echte Kölnerin, selbst ihre Großeltern sind schon in Köln geboren erzählt sie, in Straßen, die es so heute schon lange nicht mehr gibt. Dass die anderen Wahlhelferinnen und -helfer deutlich jünger sind als sie, stört sie nicht. „ Wir arbeiten in einem Team zusammen und wechseln zwischendurch auch mal die Plätze und Aufgaben. So komme ich mit vielen verschiedenen Menschen zusammen, die ich sonst nicht treffen würde.“ Lydia Mörs-Plattes genießt den Tag im Wahllokal, bei der Bundestagswahl 2021 gab es für Engagement sogar ein Geschenk von der Stadt, „obwohl das gar nicht nötig gewesen wäre “.

Ich bin politisch immer informiert und mache mir meine eigenen Gedanken über die Politik. Ich denke selber nach und lasse mir da nichts erzählen. Lydia Mörs-Plattes

Ein Beitrag zur Demokratie